SAGITARIO (23/11 al 21/12) Durante esta semana experimentarás mucho cansancio. Llevas muchos días de intensa actividad y tienes desfasados los biorritmos del cuerpo. De día tendrás muchas ganas de dormir y de noche desearás hacer cosas. Tienes que equilibrarte nuevamente, es importante que realices cambios en tus hábitos alimenticios para conseguir mejorar el sueño. Olvídate del café por unos días e intenta realizar un poco más de ejercicio. En cuanto al ámbito económico, será una semana muy productiva, negociarás exitosamente un contrato o un aumento de sueldo. Habrá novedades con respecto a bienes inmuebles, puede tratarse de adquisiciones o mudanzas. En el ámbito sentimental será una semana muy interesante. Probablemente, entre el jueves y el viernes recibirás una confesión de amor inesperada. Se trata de una persona del ámbito laboral que conoces desde hace tiempo y con tienes una cierta relación de amistad. No rechaces la proposición inmediatamente, date un tiempo para conocerlo o conocerla más. Aunque en principio no te atraiga físicamente descubrirás a una persona hermosa con la que podrás formar una pareja muy feliz. En el ámbito laboral, te harán una propuesta para cambiar de trabajo y estarás muy indeciso, sin saber si debes aceptarla o no. No obstante, no te apresures porque hacia el fin de semana tendrás la claridad mental suficiente para tomar la decisión correcta. Por otra parte, los que estén sin trabajo, conocerán en un evento social a una persona que podrá ayudarlos a reinsertarse laboralmente. En cuanto a la salud, los dientes estarán muy vulnerables durante los próximos días. Probablemente, el dolor te impida seguir postergando la visita al odontólogo. Página anterior (9/13) - Página siguiente (11/13)