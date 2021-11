© La Auténtica Defensa

SAGITARIO (23/11 al 21/12) La gente de Sagitario vivirá una semana muy complicadas a nivel familiar. Se presentarán discusiones intensas entre personas con las que compartes tu vivienda. Intenta guardar la calma y no darle a las discusiones mayor trascendencia de la que realmente tienen. En cambio, será una muy buena semana a nivel económico. Te llegará un dinero que esperabas recién para dentro de algunas semanas, y lo utilizarás para salir con amigos. En el ámbito laboral, las personas de Sagitario recibirán esta semana una grata sorpresa. Te ofrecerán un cargo en otra compañía el cual implica mayores responsabilidades y también un sueldo mucho mayor que el que ganas en la actualidad. Todos los cambios dan miedo pero no temas porque va ser el comienzo de una exitosa carrera. Durante esta semana las personas nacidas bajo este signo se sentirán muy perplejas en el ámbito emocional. Te llegarán rumores sobre una supuesta infidelidad de tu pareja y no sabrás si creerlos o no. Te parecerá imposible que la persona que amas te esté engañando pero a los chismes serán tan insistentes que comenzarás a dudar. Corta por lo sano, habla directamente con tu pareja para saber si hay algo de cierto en esos rumores. Por su parte, los hombres y mujeres de Sagitario que no tengan pareja estarán indecisos esta semana. No sabrán si continuar disfrutando de la soltería o comprometerse en una relación. Página anterior (9/13) - Página siguiente (11/13)