SAGITARIO (23/11 al 21/12) Tus amigos y tu familia están haciendo un verdadero esfuerzo por tolerarte. No obstante, esta semana pasará un incidente que te hará darte cuenta de tu error. Cuando hayas logrado controlar ese resentimiento podrás analizar objetivamente tu situación y planear o encontrar el mejor camino para mejorarla. En el ámbito de la salud, la gente de Sagitario deberá prestar especial atención a la piel durante esta semana debido a que será una zona del cuerpo muy vulnerable durante los próximos días. Las cosas en tu trabajo estarán muy complicadas esta semana. Tendrás que trabajar bajo mucha presión y con un entorno crítico debido a que la empresa en donde trabajas está en crisis y puede cerrar en cualquier momento. Tú estás dando lo mejor de tu esfuerzo y llegas a tu casa tarde y exhausto. Esta semana los astros propician la claridad en las ideas, aprovecha este momento para preguntarte si vale la pena que gastes toda tu energía en una causa perdida. Trabaja pero no llegues al límite de agotarte porque no tendrás la vitalidad necesaria para buscar otros horizontes laborales que es lo que necesitas hacer en este momento. En el terreno del amor, el hombre y la mujer de Sagitario reflexionarán mucho esta semana sobre su situación sentimental. Has comenzado recientemente una relación muy intensa a nivel sexual. Sin embargo, la llama de la pasión se ha ido apagando y durante los próximos días empezarás a preguntarte si en verdad sientes hacia tu pareja algún interés aparte del sexual. Página anterior (9/13) - Página siguiente (11/13)