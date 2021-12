© La Auténtica Defensa

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Durante esta semana la fuerza que proviene de la luna en tu elemento tierra te ayudará a adaptarte a los cambios radicales que pueden producirse en tu vida. Podrás enfrentar todos los acontecimientos y salir triunfador si actúas según tu propio criterio sin dejarte influenciar por opiniones ajenas. Estás insatisfecho con tu trabajo y sueñas con un encontrar otro mejor. Sin embargo, los astros indican que no habrá cambios laborales para ti durante los próximos meses. Por este motivo, lo mejor que puedes hacer es adaptarte a tu empleo actual y descargar la frustración que te produce a través de actividades recreativas que te den satisfacción. Durante esta semana el hombre de este signo estará embargado por sentimientos de tristeza y congoja. Tienes problemas y tu estado anímico está justificado, sin embargo tu estado prolongado de melancolía ha comenzado a afectar tu relación sentimental. Ya no hay alegría ni pasión entre tu pareja y tú. Si esta situación se mantiene la separación será inevitable, es por eso que debes intentar modificarla de alguna forma. Por su parte, la mujer de este signo no tendrá una buena semana. Durante los próximos días se producirá una gran discusión con tu pareja, en el transcurso de la cual él te dirá cosas muy hirientes. Dependerá de ti la decisión de continuar o no al lado de un hombre que ha sido capaz de lastimarte de esa manera.