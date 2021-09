© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 5 al 11 de Septiembre de 2021 [ Ir al inicio ]

página(s) : 10 de 13

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Durante esta semana la gente de Sagitario comenzará una etapa en la que sentirá muchos deseos de mejorar como persona y la gente que trabaja para ti estará agradecida. Los próximos días serán bastante difíciles en el terreno laboral, te sentirás más inseguro que nunca y verás fantasmas que no existen. Posees toda la preparación y la capacidad para ocupar el cargo que tienes en tu lugar de trabajo, si bien muchos de tus colegas desearían estar en tu lugar, nadie está tramando un plan para arrebatártelo. Tienes un exceso de desconfianza hacia la gente que te rodea, la cual te hace sentir amenazado y a su vez esa sensación aumenta tu inseguridad. Los próximos días serán ideales para terminar con ese círculo vicioso que estropea tu vida profesional y no te permite disfrutarla. En el ámbito de las finanzas y los negocios, esta semana hoy ocurrirá algún acontecimiento que te obligará a dejar de soñar con cosas imposibles y volver a la realidad. Durante las últimas semanas han estado trabajando ardientemente en un emprendimiento comercial con el que estabas muy ilusionado. Sin embargo, si reflexionas te darás cuenta que tus planes eran muy fantasiosos. Para que un negocio o cualquier proyecto funcione necesitas ser realista y no dejarte llevar por tus anhelos. Durante los próximos días deberás adaptar tus planes a los recursos que posees y eso aunque te decepcione un poco será a la larga muy beneficioso para tu actividad comercial. Página anterior (9/13) - Página siguiente (11/13)