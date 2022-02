© La Auténtica Defensa

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Has tenido una gran actividad en el ámbito de los negocios o las finanzas durante los últimos meses y por este motivo comenzarás esta semana sintiéndote agotado y con pocas energías. En cuanto a la salud, tendrás un susto hacia mediados de semana gracias al cual entenderás que no puedes continuar con un ritmo tan alto de trabajo. Tu emprendimiento comercial está funcionando muy bien y continuará así aunque te tomes unas semanas de descanso. Los astros te aconsejan que aprendas a delegar un poco las tareas en la gente competente y responsable que trabaja contigo. En el ámbito laboral, vas a recibir una propuesta muy interesante para tu futuro pero que implicará necesariamente un cambio de lugar de residencia, probablemente en el exterior. Dudarás en aceptar porque tendrás que dejar tu cotidianeidad y adaptarte a nuevas costumbres. Sin embargo, es muy importante que aceptes porque en ese lugar conocerás a personas que serán indispensables para tu crecimiento profesional. En el terreno del amor, la mujer de Sagitario estará muy triste y preocupada por su vida sentimental durante esta semana. Recientemente, decidiste terminar una relación de mucho tiempo para intentar algo con un hombre que te había deslumbrado. No obstante, con el paso de las semanas has comprendido que sólo se trata de una atracción sexual y que no lograrás una relación estable con él, y peor, descubrirás que él no tiene ni siquiera intenciones de intentar una relación seria contigo. Por su parte, el hombre de Sagitario vivirá una semana muy apacible y romántica con su pareja, y comenzará a hacer planes para un futuro en común.