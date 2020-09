© La Auténtica Defensa

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Esta semana la gente de Sagitario se sentirá muy melancólica aunque no encuentre una razón que pueda justificar esa sensación. No tendrás ningún problema importante pero sentirás que a tu vida le falta algo. Es un muy buen momento para que empieces a practicar una actividad relacionada con el baile o con la música, la cual te será de gran ayuda para contrarrestar esos períodos de melancolía y desasosiego. Si estás solo o sola, podrás encontrar a una persona adecuada para ti entre el nuevo círculo de amistades que dichas actividades. En cuanto a la salud, ten mucho cuidado porque durante las próximas semanas existirá un riesgo muy grande de que caigas en una depresión. En el ámbito del trabajo desearás mantenerte al margen de las numerosas peleas y discusiones que se suscitarán pero no lo conseguirás. En cuanto al desarrollo de tus funciones, aunque lo intentes, no podrás mantenerte concentrado durante los próximos días. Durante esta semana la mujer de Sagitario se sentirá relegada por su pareja. Sentirás que primero está su carrera y luego mucho más atrás, estás tú. Esto es una apreciación que no responde a la realidad. Lo que sucede es que tu pareja está sometida a mucha presión en el trabajo y puede que por ello te haya descuidado un poco. Pero esto es una situación pasajera, así es que ten paciencia y espera porque las cosas volverán a la normalidad los próximos días.