SAGITARIO (23/11 al 21/12) En el ámbito laboral, los que trabajan en forma dependiente tendrán una semana difícil. Deberán trabajar bajo mucha presión y el ambiente en el trabajo estará muy tenso. Tendrás ganas de tomar una decisión drástica, como renunciar. No obstante, no debes dejarte llevar por las emociones producidas por un cansancio y agotamiento extremos. Es una semana tormentosa pero va a pasar, dentro de 15 días las cosas se tranquilizarán un poco y volverás a sentirte cómodo y a gusto en tu lugar de trabajo. En las finanzas y en los negocios, hay una persona que trabaja para ti hace mucho tiempo, y en la que confías plenamente. De esta persona recibirás ciertas advertencias, no las desestimes porque vas a sufrir graves pérdidas económicas si lo haces. Las circunstancias con respecto al amor le serán sumamente favorables al hombre de Sagitario durante esta semana. Conocerás a alguien por accidente que te gustará muchísimo y por quien sentirás una atracción inmediata. No obstante, evita desconfiar en exceso. Es verdad que tus últimas relaciones han sido muy dolorosas pero es hora de comenzar de nuevo y dejar todos los miedos y las malas experiencias atrás Por su parte, la mujer de Sagitario sentirá mucha pasión y deseo pero no entenderán el motivo por el que sus compañeros sentimentales no responden. Lo que ocurre es que han tenido discusiones últimamente. Para ustedes el problema está arreglado, para ellos no.