SAGITARIO (23/11 al 21/12) En el ámbito familiar, esta semana la gente de este signo recibirá la noticia del casamiento inesperado de un pariente cercano, posiblemente un hermano o un primo muy querido. Será una semana en la que podrás descansar y recomponerte un poco de las agitadas semanas que has tenido últimamente. En el ámbito laboral, sientes que estás estancado y que tus proyectos no avanzan. Te estás quejando mucho y eso comienza a molestar no sólo a tus compañeros sino también a tus jefes. Las cosas llevan su tiempo y no todo ocurrirá cuando tú quieras que suceda Durante esta semana tendrás todo a tu favor en el ámbito comercial. El problema es que en ocasiones te peleas en vano, eres agresivo con las personas que trabajan para ti y buscan conflictos donde no los hay. Crees que siempre tienes la razón y estás poco dispuesto a escuchar a los demás. La armonía que crees en tus negocios te traerá grandes beneficios y empezarás a crecer y a obtener grandes ganancias En el terreno del amor, los hombres de este signo tendrán esta semana desacuerdos por asuntos materiales. Esto originará muchas peleas y hay pocas probabilidades de que durante el transcurso del día de hoy logren ponerse de acuerdo. Hay mucho amor pero tienen conceptos de la vida distintos, ambos tendrán que aprender a escuchar y a ceder un poco si no desean que la relación se termine Por su parte, la mujer de este signo no tendrá una buena semana. Hay grandes posibilidades de que durante esta semana se produzca una ruptura, debido principalmente a las constantes peleas y desencuentros que ha habido entre los miembros de la pareja. Página anterior (9/13) - Página siguiente (11/13)