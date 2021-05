© La Auténtica Defensa

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Las personas de Sagitario vivirán una semana muy agitada en el ámbito familiar. Una de las personas mayores que integran tu familia, deberá ser internado de urgencia, el pronóstico sobre su salud será grave y probablemente esté en riesgo su vida. Por diferentes motivos, deberás asumir la responsabilidad de la delicada situación y brindar contención psicológica y emocional al resto de los miembros de la familia. No pierdas la calma y recuerda que tienes la fortaleza necesaria para afrontar y atravesar esta crisis. En el ámbito financiero y de los negocios, las personas de Sagitario deberán moverse con mucho cuidado esta semana. Los próximos días no serán buenos para hacer inversiones ni para tomar determinaciones importantes relacionadas con asuntos económicos. Tampoco es recomendable que compres o vendas bienes inmuebles ni rodados En el ámbito laboral, vivirás algunas decepciones esta semana. Te habían seleccionado para realizar una capacitación que se dictaría en el exterior. Sin embargo, durante los próximos días te darán la triste noticia de que dicha capacitación ha sido suspendida por razones monetarias. En el terreno amoroso, el hombre de Sagitario deberá enfrentar algunos problemas con su pareja esta semana. Los astros incrementarán tu poder de seducción y eso hará que coquetees de más con algunas mujeres de tu ámbito laboral. El problema es que tu flirteo llegará a oídos de tu pareja y ella te exigirá explicaciones. Por su parte, la mujer de Sagitario tampoco tendrá una semana tranquila. Tu pareja te ama pero está cansada de tus exigencias, controla tu temperamento y no provoques peleas innecesarias que terminarán por destruir la relación. Página anterior (9/13) - Página siguiente (11/13)