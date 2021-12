© La Auténtica Defensa

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Esta semana podrás subsanar un error que cometiste hace un par de días y cuyas posibles consecuencias te tenían muy angustiado. Sin embargo, cuando las cosas se hayan solucionado debes dejar atrás toda la culpa y continuar viviendo tu vida sin recriminarte a cada instante todos los errores que involuntariamente pudiste haber cometido. Deja el pasado atrás y vive tu vida sin ningún tipo de ataduras. En el ámbito laboral, has empezado hace poco un nuevo trabajo y como es lógico, estás en un proceso de adaptación. Sin embargo, estás muy tenso y te exiges demasiado, lo cual podría llegar hasta a ocasionarte problemas de salud. Relájate, estás haciendo las cosas muy bien y obtendrás muchos logros en tu nuevo lugar de trabajo pero debes darte tiempo para que eso ocurra. Esta semana tendrás excelentes oportunidades para poner a funcionar esos proyectos relacionados con emprendimientos que tengan como base tu hogar, como tiendas online. Tu capacidad creativa estará muy impulsada por los astros y podrás encontrar ingeniosas soluciones para todas las trabas que puedan presentarse. En el terreno sentimental, las personas de este signo tendrán una semana de desilusiones. Le has planteado a tu pareja tu deseo de consolidar la relación. Sin embargo, él o ella se muestran muy evasivos y eso te llena de angustia. Estás muy enamorada y no quieres perder a la persona que amas, por eso has comenzado a concebir algunas ideas locas y poco éticas para forzarlo a mantenerse a tu lado. Los astros te aconsejan no lleves a cabo dichas ideas porque al final serías tú el que más perjudicado y herido saldría.