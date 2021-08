© La Auténtica Defensa

SAGITARIO (23/11 al 21/12) Será una semana muy favorable para que la gente de Sagitario se comunique y te exprese. Durante los próximos días a las personas de Sagitario les resultará sumamente sencillo hablar y expresar lo que sienten y lo que piensan, tanto con la pareja como con los miembros de la familia. En el ámbito laboral, será una semana difícil para los nacidos bajo este signo. En tu trabajo te sientes estancado, no logras alcanzar tus metas por mucho que te esfuerzas. Eso te pone de mal humor y provoca roces con tus compañeros de trabajo. Deberías plantearte la posibilidad de cambiar de trabajo. Con tu talento, experiencia y preparación, es incomprensible que estés en un lugar que no te agrada. Reflexiona, mira hacia adentro y toma una decisión ya, comienza a buscar ahora mismo, no pierdas más tiempo. En el terreno del amor, esta semana el hombre de Sagitario se atreverá a enfrentar la verdad con respecto a su situación sentimental. Aunque lleves mucho tiempo con tu pareja y sientas por ella un gran cariño, la realidad es que no la amas y que no eres feliz a su lado. Por su parte, la mujer de Sagitario tendrá una semana muy agitada. Llegarán a tus oídos advertencias acerca de una posible infidelidad de tu pareja. Los astros te aconsejan que no reacciones exageradamente por un rumor del que no tienes ninguna confirmación. Habla con tu pareja y verás como logras aclarar las cosas.