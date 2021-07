© La Auténtica Defensa

TAURO (21/4 al 20/5) Esta semana la gente de Tauro tendrá que evitar que la afecten las vibraciones negativas de su ámbito laboral. No te dejes influenciar por malos recuerdos de acontecimientos negativos del pasado o bien por acontecimientos presentes que nada tienen que ver contigo sino con tus compañeros de trabajo. En el ámbito económico, esta semana aprenderás una lección muy importante que, si la aplicas, podrás cambiar tu situación económica. Tienes momentos en los que realmente tienes deseos de avanzar y progresar económicamente y para lograrlo planeas emprendimientos que podrían llegar a funcionar, sin embargo te desalientas rápidamente y nunca llegas a concretarlos. Durante los próximos días aprenderás que necesitas ser más constante para poder cambiar tu realidad. En el terreno amoroso, el hombre de Tauro aprenderá cosas importantes durante esta semana. Has logrado arreglar los problemas en tu vida afectiva. Durante los últimos meses atravesaste una crisis originada principalmente por la intervención de tus parientes. Sin embargo, has aprendido a poner límites a tu familia y esto ha fortalecido tu relación. Aprovecha el fin de semana para preparar una romántica cena para la mujer que amas. Por su parte, la mujer de Tauro tendrá una semana complicada. Ante situaciones de conflictos con tu pareja, tu reacción siempre es la misma. Te es indiferente como si esos conflictos le estuvieran ocurriendo a alguien más y no a ti. El hombre que amas se molesta mucho con tu reacción porque piensa que eso significa que estás poco comprometida con la relación.