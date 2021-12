© La Auténtica Defensa

TAURO (21/4 al 20/5) Durante esta semana, las personas de este signo padecerán las consecuencias de la luna en el signo opuesto. Por este motivo estarán muy indecisos y les costará mucho tomar decisiones. Además, se sentirán muy inseguros y desconfiarán de todo el mundo. En el terreno sentimental, el hombre de Tauro vivirá una muy buena semana. Estás atravesando tu mejor momento a nivel sentimental. Finalmente, luego de muchos fracasos amorosos has logrado entablar una relación en donde hay ternura, comprensión y pasión. Aprovecha al máximo cada día de esta semana para disfrutarlo junto a la persona que amas. Por su parte, la mujer de semana vivirá una semana un poco más tranquila a nivel sentimental. Últimamente has atravesado una crisis de pareja debido principalmente a motivos económicos. Sin embargo, la estrechez de dinero está próxima a finalizar y ello te permitirá recuperar todo el romance que la pareja había perdido por tantas dificultades que han tenido que afrontar. Es una excelente oportunidad para poner a funcionar esos proyectos relacionados con emprendimientos que tengan como base tu hogar, como tiendas online. Tu capacidad creativa estará muy impulsada por los astros y podrás encontrar ingeniosas soluciones para todas las trabas que puedan presentarse. En tu lugar de trabajo hay una persona que con sus comentarios mal intencionados intenta permanentemente socavar tu autoestima y minar tu seguridad. No permitas que juegue con tu psicología, refúgiate en tu pareja y en tus amigos pero no muestres flaqueza delante de esta persona porque aprovechará tu debilidad para perjudicarte.