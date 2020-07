© La Auténtica Defensa

Vigencia: 12 al 18 de Julio de 2020

página(s) : 3 de 13

TAURO (21/4 al 20/5) Durante esta semana la gente de Tauro podrá cosechar grandes éxitos a nivel laboral. Sabrás encontrar la mejor manera para que la empresa en donde trabajas pueda atravesar un momento crítico y esto te traerá un gran prestigio profesional. Tus jefes estarán muy contentos contigo y te tendrán en cuenta para cargos con una jerarquía mayor a la que ocupas en la actualidad. En el ámbito económico, también tendrás una excelente semana. Te llegará dinero de algún negocio o emprendimiento relacionado con Internet y la comunicación. No despilfarres el dinero, ahórralo para utilizarlo posteriormente para invertirlo en los negocios que te ofrecerán en los próximos meses. En el ámbito sentimental, los hombres y mujeres de Tauro que no tengan pareja recuperarán esta semana las esperanzas. Hace mucho tiempo que estás solo y has perdido las esperanzas. Crees que ya no volverás a tener la oportunidad de enamorarte y ser feliz. Sin embargo, esta semana la vida te demostrará que siempre hay segundas oportunidades. Conocerás a alguien que te permitirá dejar tu doloroso pasado atrás y construirás con él un hermoso futuro. Por su parte, los hombres y mujeres de Tauro que tengan una relación estarán muy preocupados esta semana. Tienes todo para ser feliz, sin embargo algo te perturba. El problema es que estás atravesando un período de mucha sensibilidad y transformas cada desacuerdo con tu pareja en una tragedia. Intenta ser más racional y reflexiona acerca de si vale la pena o no empañar tu felicidad por tonterías de la vida diaria.