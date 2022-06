© La Auténtica Defensa

Vigencia: 12 al 18 de Junio de 2022

TAURO (21/4 al 20/5) Esta semana la gente de Tauro recibirá muy buenas influencias de Júpiter y la luna, las cuales provocarán que los nacidos bajo este signo gocen de un excelente humor durante los próximos días, independientemente de las circunstancias no del todo agradables que pudieran atravesarse en su camino. Será una semana muy buena para las actividades intelectuales. Tu concentración y raciocinio estarán favorecidos por eso los próximos días serán ideales para rendir exámenes tanto orales como escritos. En el ámbito laboral, esta semana debes usar tu fuerza de voluntad para no te dejarte influenciar por los malos recuerdos de situaciones negativos que te ocurrieron en trabajos anteriores, o bien por acontecimientos presentes desagradables que afectan a tus compañeros de trabajo pero que no se relacionan contigo. En el ámbito económico, esta semana estarás muy favorecido en las cuestiones de dinero. Los recursos materiales fluirán en tu dirección. Los astros te aconsejan que no incurras en grandes gastos sino que manejes el dinero en forma apropiada. Las personas de Tauro que tengan una relación sentimental, deben tener presente que a partir del lunes y por los próximos 10 días, comenzará un período de mucha fertilidad. Si estás buscando ser padre o madre, esta es tu oportunidad para concretarlo. En el terreno sentimental, el hombre y la mujer de Tauro deberá durante esta semana intentar mejorar la relación con su familia política. Recibirás invitaciones para reuniones que se realizarán durante el fin de semana, aunque no te agrade la idea no dejes de ir porque será la oportunidad ideal para distender la tensa relación que tienes con los parientes de tu compañero sentimental.