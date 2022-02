© La Auténtica Defensa

TAURO (21/4 al 20/5) La gente de Tauro sufrirá esta semana traiciones relacionadas al ámbito económico. Hay una persona de sexo masculino que conoces desde hace tiempo y en la que confías ciegamente. Sueles hacer negocios con él y nunca te ha defraudado. Esta persona te advertirá sobre una posible estafa pero tú no le darás a su consejo la importancia que deberías. Lo que ocurre es que hay una mujer en la esfera de los negocios, que te tiene deslumbrado y por la que sientes una gran atracción sexual. Los astros te aconsejan que tengas especial cuidado con ella y que no te dejes embaucar por sus encantos. En el terreno del amor, la mujer de Tauro está atravesando un duelo por la pérdida de un hombre que le interesaba muchísimo. Sin embargo, a pesar de tu interés y de tus sentimientos él ha decidido finalizar la relación. Te sientes desorientada y perdida porque habías apostado todo a esta relación. Te cuesta mucho pensar en un futuro sin esa persona que amas, sin embargo esta semana comenzarás una actividad artística que logrará reanimarte y a través de ella podrás de a poco ser feliz nuevamente. Por su parte, el hombre de Tauro se sentirá atrapado en una relación que ha comenzado recientemente. Él está muy enamorado, sin embargo su pareja no parece estar muy entusiasmada ni demuestra tener ganas de que la relación prospere y se consolide. Los astros te aconsejan que aceptes la realidad lo antes posible y que no continúes con la relación. Cuanto más tiempo pase, estarás más involucrado sentimentalmente y por lo tanto tendrás más posibilidades de salir lastimado.