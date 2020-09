© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 13 al 19 de Septiembre de 2020 [ Ir al inicio ]

página(s) : 3 de 13

TAURO (21/4 al 20/5) La gente de Tauro recibirá una poderosa influencia astral esta semana mediante la cual comenzará a aprender a disfrutar de las pequeñas cosas bellas que le ocurren diariamente y de las personas queridas que forman parte de su vida. En cuanto a la salud, esta semana las personas de este signo deben tener mucho cuidado con el exceso en las comidas porque el sistema digestivo estará muy vulnerable durante los próximos días. En el ámbito económico, las personas de Tauro vivirán una semana con bastante ansiedad. Tu economía no está atravesando un buen momento y esperas para desahogarte un poco que te llegue dinero ya sea por el cobro de un juicio o una deuda, o bien la confirmación de un segundo empleo que te brindará recursos extras para enfrentar tus gastos. Sin embargo, el alivio que tanto deseas no llegará durante los próximos días, pero no te desesperes, sólo debes aguantar unos días más. En el ámbito amoroso, esta semana te darás cuenta que has estado presionando mucho a tu pareja con tus críticas y exigencias. No obstante, todavía estás a tiempo de salvar la relación. Planearás un viaje para que puedan estar solos y así demostrarle cuanto aprecias a esa persona y cuanto la amas. Por su parte, la gente de Tauro que haya tenido inconvenientes con su pareja, debe tener presente que esta no será una buena semana para intentar una reconciliación. Si estás disgustado con tu pareja, durante los próximos días no la veas ni la llames porque sólo empeorarás las cosas. Página anterior (2/13) - Página siguiente (4/13)