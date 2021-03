© La Auténtica Defensa

TAURO (21/4 al 20/5) Durante los próximos 7 días las personas de este signo estarán muy bien auspiciadas por los astros para resolver aquellos conflictos que los habían atormentado durante las últimas semanas. Tendrán tanta energía que no habrá ninguna empresa imposible para el hombre o la mujer de Tauro. En el ámbito laboral, estás muy desmotivado. En ocasiones sientes que no vale la pena dar tu máximo esfuerzo, cumples tus horarios y haces lo mínimo e indispensable. Si bien es cierto que la mayoría de tus compañeros de trabajo tienen la misma actitud, tú no debes imitarlos porque corres el riesgo de ser calificado como un trabajador mediocre y eso te causará un gran perjuicio en tu futuro profesional. Esta semana será un momento muy propicio para que inviertas un monto de dinero que te llegará de forma inesperada en algún negocio relacionado con los bienes raíces. En el terreno del amor, la mujer de este signo tenía muchas dudas sobre la continuidad de su relación, sin embargo finalmente se han aclarado todas las cosas y la pareja seguirá consolidándose. Este fin de semana tendrás muchos momentos libres y podrás compartirlos junto a la persona que amas. Por su parte, el hombre de este signo, ha decidido alejarse de una persona que le interesaba mucho. Esto no significa que haya perdido el interés sino que ha decidido darle un tiempo a esa mujer para que ella pueda concluir una historia sentimental y aclarar sus sentimientos. Es la decisión adecuada y con el tiempo te alegrarás de haberla tomado.