TAURO (21/4 al 20/5) En el ámbito laboral, has trabajado durante meses para lograr alcanzar tus metas. No obstante, esta semana una actitud demasiado desconfiada podría tirar por la borda todo el esfuerzo que has hecho. No puedes desconfiar de todo el mundo. Efectivamente, hay compañeros de trabajo con los que tienes que andar con cuidado pero no todos son así. En cuanto a la salud, esta semana ten mucho cuidado con tu alimentación, no te fuerces a comer cuida tu sistema digestivo porque estará muy vulnerable durante los próximos días. En el ámbito de los negocios, será una semana en la que las personas de este signo deberán actuar con mucha prudencia. Se están dejando manipular por personas que no tienen las mejores intenciones, quienes además podrían provocarles grandes perjuicios. El secreto para esta semana es mantenerse tranquilo y aprender a confiar en ti mismos y en tu criterio En el terreno amoroso, la mujer de Tauro tendrá una semana tormentosa. Estás atravesando un momento de un profundo desengaño porque pensaste que tu relación sentimental sería completamente diferente a la que le está tocando vivir. No pierdan las esperanzas, el futuro te deparará una agradable sorpresa. Por su parte, el hombre de Tauro perderá la paciencia esta semana. Estás cansado de esperar y durante los próximos días le exigirás definiciones a la persona en la que estás interesado. Ya no desearás hacer más el papel de amigo, o comienzan una relación sentimental o mejor no volver a ver. Página anterior (2/13) - Página siguiente (4/13)