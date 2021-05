© La Auténtica Defensa

TAURO (21/4 al 20/5) La gente de Tauro se sentirá muy optimista esta semana, sobre todo con respecto a los temas laborales. Has conseguido alcanzar el puesto que siempre soñaste pero que pensabas que era imposible de alcanzar. Esta semana empezará para las personas de este signo un ciclo muy favorable en todos los ámbitos. No obstante, para no desaprovechar las excelentes oportunidades que van a presentarse, es importante que comiences desde ahora a controlar tu carácter y a moderar tus impulsos. Tienes que lograr que sea la razón la que domine todos tus actos. En el ámbito familiar, Tauro deberá esta semana auxiliar económicamente a alguno de sus parientes. Uno de tus seres queridos de edad avanzada tendrá un problema de salud importante y necesitará de tu solidaridad. Recurrirá a ti para pedirte una suma de dinero que, debido a tu posición económica, no representará para ti un gran sacrificio. No dudes en socorrer a la persona que amas, el universo te retribuirá con creces todas las buenas obras que realices. En el terreno sentimental, el hombre y la mujer de Tauro recibirán una visita inesperada esta semana. Estuviste mucho tiempo en una relación pero hace algunos meses tu pareja te pidió un tiempo para ordenar sus sentimientos. Te dolió la separación pero con el paso de las semanas lograste acostumbrarte a tu soltería y el sabor de la libertad te ha gustado más de lo que quieres confesar. Esta semana tu pareja retornará a ti y te dirá que desea que vuelvan a estar juntos. Sin embargo, esta vez serás tú el que no deseará continuar.