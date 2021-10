© La Auténtica Defensa

TAURO (21/4 al 20/5) Últimamente estás muy incómodo en tu ámbito laboral debido a la mala relación que tienes con uno de tus compañeros de trabajo. Es cierto que tu compañero tiene mal carácter y es muy egoísta pero hoy finalmente entenderás que la confrontación no te beneficia en lo absoluto. Aprovecha esta semana para tener una conversación extensa con él y tal vez te sorprendas al encontrar a una persona mucho menos desagradable de lo que esperabas. Probablemente no logres construir una amistad con él pero sí podrán coexistir pacíficamente en el ámbito del trabajo y esto te permitirá recuperar el entusiasmo por tu empleo. En el terreno amoroso, el hombre de Tauro deberá reflexionar esta semana sobre su vida sentimental. Tienes una relación pero ambos necesitan esforzarse más para que la pareja funcione. El problema es que ninguno de los dos está dispuesto a hacer concesiones o sacrificios por el otro. Esta semana los astros te otorgarán claridad mental y favorecerán tus reflexiones. Sería bueno que te preguntaras si en verdad quieres estar con esa persona. El sexo no es todo en una pareja, puede haber mucha atracción sexual entre ustedes pero eso no alcanza para llevar adelante una relación. Ten mucho cuidado porque estás atravesando un período de mucha fertilidad, un hijo siempre es una bendición pero tu pareja no está lo suficientemente constituida como para afrontar ese desafío. Por su parte, la mujer de Tauro tendrá una excelente semana a nivel sentimental. Página anterior (2/13) - Página siguiente (4/13)