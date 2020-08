© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 2 al 8 de Agosto de 2020 [ Ir al inicio ]

página(s) : 3 de 13

TAURO (21/4 al 20/5) Será una semana muy alegre y favorable para ti. Por fin entenderás que es tiempo de elegir relacionarte con personas positivas que puedan ayudarte a ver la vida de otra manera y a que salgan de los pozos depresivos que han tenido últimamente. Ellos te darán ánimos para que te animes a desarrollar ese emprendimiento en el que tanto has trabajado y que te permitirá gozar de una muy buena economía., sal a divertirte pero no lleves tanto dinero para evitar excederte en la bebida. En el ámbito laboral, los nativos de este signo tendrán una semana difícil. Hay algunos compañeros que por querer imponer sus propias ideas, harán lo que sea porque las tuyas queden deslucidas ante tus superiores. No cedas, debes defender tu posición dentro de la empresa. Imponte, tienes mucha más capacidad y preparación que estas personas, sólo tienes que tener más fe en ti. En el terreno sentimental, la mujer de Tauro deberá tener mucha paciencia durante los próximos días. Tu pareja está pasando por un muy buen momento profesional, trabaja muchas horas y por lo tanto tienen muy poco tiempo para verse. Te sientes sola y abandonada, como si no tuvieras a nadie en tu vida sentimental. Ten paciencia, es una relación con futuro y las cosas se normalizarán los próximos meses Por su parte, el hombre de Tauro tendrá muchas discusiones con su compañera sentimental esta semana. Tu pareja se contradice continuamente y eso impide que tú seas feliz porque crea un ambiente de mentiras y engaños. Página anterior (2/13) - Página siguiente (4/13)