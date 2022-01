© La Auténtica Defensa

Vigencia: 2 al 8 de Enero de 2022

página(s) : 3 de 13

TAURO (21/4 al 20/5) Esta semana la presencia de la luna acrecentará tu sensibilidad, es aconsejable que razones bien antes de actuar porque puede que debido a tu hipersensibilidad reacciones exageradamente ante las cosas. En cuanto a la salud, no cometas excesos que podrían perjudicar a tu organismo y controla el estrés para evitar posibles problemas cardíacos Esta semana surgirá la oportunidad de que puedas aumentar tus ingresos mediante un nuevo empleo. Sin embargo, puede haber algunos contratiempos. Para evitar perder esta maravillosa oportunidad para tu carrera profesional debes moverte rápido y con firmeza y no perder tiempo en vacilaciones. En el ámbito de los negocios y las finanzas, necesitarás convencerte esta semana de una realidad que vienes negando desde hace un tiempo. Esta realidad no es del todo negativa pero no coincide que lo que tenías planeado. No sirve de nada que te resistas, acepta el nuevo orden de cosas y adáptate a él. Lo más inteligente sería que pensarás un nuevo plan para aprovechar las ventajas de la nueva situación para que tu emprendimiento comercial salga beneficiado. En el terreno amoroso, el hombre y la mujer de este signo vivirán momentos de mucha angustia durante esta semana. Hay del pasado que te han causado un gran dolor y que temes puedan volver a repetirse. Si quieres avanzar con tu relación deberás dejar atrás los fantasmas del pasado. Los astros te aconsejan que busques ayuda terapéutica si sientes que no puedes lidiar con tus temores por ti mismo.