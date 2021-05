© La Auténtica Defensa

TAURO (21/4 al 20/5) En el ámbito financiero y de los negocios, será una semana en la que las personas de este signo se verán obligadas a tomar medidas drásticas con el objetivo de cuidar el rendimiento de sus emprendimientos comerciales. Has trabajado mucho para que tus negocios prosperen y has cuidado todos los detalles para que tu producto o servicio deje satisfecho a los clientes. No obstante, durante los próximos días te enterarás de que algunos de tus empleados no están cumpliendo correctamente con sus funciones, perjudicando tu actividad productiva. No puedes dejar que esa situación continúe, aunque nunca te ha gustado despedir a nadie hay ocasiones en las que será inevitable y esta es una de ellas. En el ámbito del trabajo, recibirás excelentes noticias durante esta semana. Has puesto tanto esmero y dedicación en la realización de tus tareas que eso no ha pasado de ser percibido por tus jefes. Por tu excelente desempeño serás elegido para realizar una capacitación en el exterior. Para la gente de Tauro que no esté en pareja, este viaje será muy valioso debido a que además de todo el conocimiento y los contactos profesionales que obtendrás, conocerás a alguien con quien formarás una pareja estable y feliz. En el terreno del amor, los hombres y mujeres de Tauro tendrán sorpresas desagradables esta semana. Llevas tiempo en una relación y le has propuesto a la persona que amas una convivencia para que la pareja siga consolidándose. Sin embargo, durante los próximos días tu compañero sentimental te dará una respuesta negativa. Estará en ti decidir si quieres continuar o no con la relación.