© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.



Vigencia: 22 al 28 de Mayo de 2022 [ Ir al inicio ]

página(s) : 3 de 13

TAURO (21/4 al 20/5) La gente de Tauro estará muy pesimista esta semana. Has vivido durante los últimos meses algunos fracasos, sobre todo en el ámbito sentimental y económico, y por este motivo ahora sientes que todo lo que hagas o emprendas va a salir mal. Controla tus pensamientos y utiliza tu mente de una manera positiva para ayudarte a recuperar la autoestima y la confianza en ti mismo. Sería muy bueno que aprendieras a manifestar tus emociones sin avergonzarte de ellas porque de esta forma te sería más fácil superar los fracasos. En el ámbito laboral, Tauro tendrá una semana crítica. Tu estado anímico decaído está afectando tu desempeño laboral. Estás distraído, desganado y te muestras negligente con tus obligaciones. Tus superiores ya han notado esta actitud y aunque todavía no te hayan llamado la atención, están muy atentos a lo que haces o dejas de hacer. Los astros te aconsejan que no tientes a la suerte, si no modificas tu forma de actuar tu continuidad laboral corre un serio riesgo. En el terreno sentimental, los hombres y las mujeres de Tauro dedicarán esta semana a la reflexión. Tu relación sentimental estaba mal y para poder ordenar y clarificar tus sentimientos, le pediste a tu pareja que te diera un tiempo. Él o ella accedieron a dártelo, pero durante los próximos días te enterarás de que su actitud tan comprensiva se debió a que ya había alguien más en su vida. Los astros te aconsejan que en vez de enojarte, te sinceres contigo mismo. Ambos miembros de la pareja sabían desde hacía tiempo que el amor se había terminado pero no tenían el valor necesario para tomar la decisión de separarse. Página anterior (2/13) - Página siguiente (4/13)