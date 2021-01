© La Auténtica Defensa

Es una semana muy propicia para encontrar una solución para esos problemas que los atormentan desde hace algún tiempo, esos problemas por los cuales han pasado noches enteras sin dormir. Los astros los favorecen y les harán el camino más sencillo pero son ustedes quienes tienen que poner de su parte y realizar acciones para resolver las dificultades. No se queden paralizados por el miedo, actúen y verán que de a poco irán apareciendo las soluciones para aquellos problemas que parecían no tenerlas. Es una semana especialmente buena para expresarse y tener una conversación con la pareja, en la que puedan manifestar todas las cosas que les han venido molestando. Sienten que ustedes y sus parejas van por distintos caminos. Hay mucha pasión pero esos momentos de placer son pasajeros porque luego retornan las discusiones por asuntos cotidianos. Por eso es necesaria una conversación franca, para que entre ambos puedan decidir si vale la pena o no continuar con la relación. En el ámbito laboral, durante los próximos siete días evaluarán seriamente la posibilidad de renunciar a sus trabajos actuales debido a una propuesta laboral que recibirán y que los entusiasma mucho más que el cargo que ocupan ahora. No es conveniente que tomen esa decisión durante esta semana, espera unos días más antes de tomar una determinación. En cuanto a la salud, habrá problemas con el peso y también con el sistema digestivo provocados principalmente por la tensión. Será necesario que se sometan a una dieta saludable por las próximas tres semanas para evitar inconvenientes mayores.