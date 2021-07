© La Auténtica Defensa

TAURO (21/4 al 20/5) La gente de Tauro iniciará esta semana un período planetario en donde algunos rasgos de tu personalidad se verán acrecentados, como por ejemplo la lealtad, la fidelidad y la sensibilidad. Para pasar más tiempo con tu familia, habías planeado un fin de semana en un lugar soñado. Sin embargo, por diferentes circunstancias te verás obligado a cambiar de plan. No te desanimes, todavía estás a tiempo de organizar un buen programa para pasar un buen momento con la gente que amas En el ámbito laboral, durante los próximos días se producirán cambios en tu trabajo, sobre todo entre tus jefes o superiores. Llegará una persona nueva a tu empresa o lugar de trabajo, la cual querrá imponer algunas reglas para que las cosas funcionen mejor. Algunos de tus compañeros se mostrarán reacios a acatar las nuevas directivas. Tú no debes plegarte, mantente aparte de cualquier manifestación de disconformidad y concéntrate en tu trabajo, que así te irá mucho mejor. En el ámbito económico tendrás una excelente semana, te será muy fácil conseguir y ganar dinero En el terreno del amor, el hombre y la mujer de Tauro está viviendo una etapa de enamoramiento. Tu familia no estará de acuerdo con esta relación pero si tu insistes ellos lo terminarán aceptando. Sin embargo, debes evitar las intervenciones porque esto ocasionará peleas innecesarias. Los astros te recuerdan que los problemas de pareja se deben arreglar de a dos sin que nadie más se inmiscuya.