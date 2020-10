© La Auténtica Defensa

Vigencia: 27 de Septiembre al 3 de Octubre de 2020

TAURO (21/4 al 20/5) La gente de Tauro tendrá una semana complicada a nivel de la salud. Los dolores de espalda no van a darte tregua y tendrás que consultar a un profesional En el ámbito laboral, estás viviendo un período muy complicado. Estás muy ansioso porque esperas desde hace tiempo un merecido ascenso que no termina de concretarse. Ármate de paciencia porque deberás seguir esperando por lo menos un mes más. En el ámbito económico, sientes mucha ambición y ganas de crecer, lo cual está muy bien. Sin embargo, es aconsejable que te tomes las cosas con un poco más de calma para evitar actos imprudentes que podrían significar pérdidas de dinero En el terreno amoroso, la alineación entre Venus y Neptuno anuncia fogosos encuentros sexuales, llenos de pasión y sensualidad, para las mujeres de Tauro que este sin pareja. Esta semana no descubrirán al amor de sus vidas pero podrán vivir noches mágicas y muy satisfactorias con una aventura. Por su parte, los hombres de Tauro que estén solos se han ganado una merecida fama de mujeriegos por la vida tan disipada que han llevado durante los últimos meses. El inconveniente es que esta semana aparecerá en sus vidas una mujer que les interesará verdaderamente pero a la cual les costará mucho convencer de que sus intenciones, esta vez son serias. En tanto que los hombres y mujeres de Tauro que estén en pareja, vivirán una excelente semana junto a las personas que aman y podrán pasar muy buenos momentos junto a ellos. Página anterior (2/13) - Página siguiente (4/13)