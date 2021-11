© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 28 de Noviembre al 4 de Diciembre de 2021 [ Ir al inicio ]

página(s) : 3 de 13

TAURO (21/4 al 20/5) Esta semana, la gente de Tauro tendrá una vida social muy activa, sobre todo durante el fin de semana. Será una semana en donde se producirán reuniones, pueden ser familiares, de pareja o laborales, pero tendrán como objetivo llegar a un acuerdo entre las partes En el campo laboral los próximos días no serán buenos, surgirán temores y ansiedades. No te conviene preocuparte porque aunque lo hicieras de nada serviría. Se presentarán muchos desafíos y te verás obligado a trabajar bajo mucha presión. No te desesperes, trabaja con energía y entusiasmo porque al final de la semana habrás logrado atravesar exitosamente la tormenta. En el ámbito económico, existe una persona que tiene buenas intenciones y conocimiento para ayudarte en tu actividad productiva. Ha sido durante mucho tiempo tu mano derecha pero últimamente ha cometido errores importantes que te han hecho perder algunos clientes. Has estado indeciso porque no saber qué hacer con esta persona, sin embargo durante los próximos días los astros te favorecerán y te permitirán tomar la decisión correcta. En el terreno del amor, el hombre de Tauro ha atravesado recientemente una ruptura pero durante esta semana aparecerá una persona que te hará sentir ganas de volver a enamorarte. Por su parte, los hombres y mujeres de este signo que están solteros estarán atravesando un ciclo de mucha inconstancia. No lograrán que nadie capte su atención por mucho tiempo. Al principio de la relación todo va bien pero el problema es que se cansan muy rápido. Los astros les aconsejan afrontar su vida sentimental con mayor madurez. Página anterior (2/13) - Página siguiente (4/13)