© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.



Vigencia: 29 de Mayo al 4 de Junio de 2022 [ Ir al inicio ]

página(s) : 3 de 13

TAURO (21/4 al 20/5) Esta semana comenzará para las personas de Tauro un ciclo en donde su curiosidad estará exacerbada. Sentirás una fuerte necesidad de aprender cosas nuevas y de experimentar con lo desconocido. Por este motivo, asistirás a cursos que abarcan actividades tanto intelectuales como físicas y espirituales. En el ámbito laboral, esta semana se solucionará un problema que te atormenta desde hace tiempo. Estás padeciendo maltratos psicológicos en tu lugar de trabajo por parte de tus compañeros. No habías dicho nada a tus superiores pero durante los próximos días se presentará la oportunidad perfecta para que hables con ellos y les comentes tu difícil situación. Ten fe porque la persona que te escuchará te ayudará a que nunca vuelvas a vivir esa situación desagradable. En el terreno amoroso, el hombre y la mujer de Tauro tendrán esta semana algunas sorpresas desagradables. Desde hace unos meses sospechas que la persona que amas te esconde algo. Sin embargo, como sólo era una sensación y no habías encontrado ninguna prueba decidiste olvidarte de ello y no hacerle ningún reclamo a tu pareja No obstante, durante los próximos días descubrirás que tus sensaciones eran acertadas. Él o ella no te ha engañado todavía, pero en ocasiones se comporta como si tú no existieras, como si estuviera solo y tuviera toda la libertad del mundo. Los astros te aconsejan que hables con tu pareja y le exijas respeto. En cuanto a la salud, las personas de este signo deberán cuidar especialmente de sus vías respiratorias porque será la parte del cuerpo más vulnerable durante los próximos 15 días. Página anterior (2/13) - Página siguiente (4/13)