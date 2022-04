© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.



Vigencia: 3 al 8 de Abril de 2022 [ Ir al inicio ]

página(s) : 3 de 13

TAURO (21/4 al 20/5) En el ámbito de las finanzas y los negocios, has pasado una época muy tensa en las que te has sentido afligido y triste. Las circunstancias eran muy adversas y tú has sentido mucha frustración al no poder resolver los problemas. La buena noticia es que a partir de esta semana las cosas comenzarán de a poco a distenderse y entrarás en un período de estabilidad y tranquilidad en los negocios. En el ámbito laboral, las personas de este signo se verán obligadas durante esta semana a tomar determinaciones importantes. Meses atrás has tenido un incidente bastante violento con uno de tus jefes, luego del cual pudieron hablar y arreglar las cosas. Sin embargo, aunque aparentemente la relación entre ustedes es buena, tú no confías en él. Sientes que está esperando el momento más oportuno para perjudicarte y por ello estás pensando en solicitar un traslado a otro lugar. No obstante, dudas porque piensas que tal vez tus temores son exagerados. Los astros te aconsejan que confíes en tu intuición, si tu voz interior te dice que debes alejarte todo lo que puedas de esa persona entonces debes hacerlo y cuanto antes, mejor. En el terreno amoroso, los hombres y mujeres de Tauro tendrán una semana complicada. Perdiste el control durante una discusión con tu pareja y dijiste cosas demasiado hirientes que nunca deberías haber dicho. Sabes que has actuado muy mal pero tu orgullo te impide reconocerlo y pedirle perdón a tu pareja. Sin embargo, si en verdad estás interesado en continuar con la relación, no sólo deberás pedirle disculpas a la persona que amas sino que además deberás esforzarte durante algún tiempo para lograr que las heridas emocionales que le causaste se curen. Página anterior (2/13) - Página siguiente (4/13)