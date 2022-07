La gente de Tauro estará durante esta semana muy propicia a las actividades humanitarias y a la interacción social. Durante las últimas semanas habías estado bastante aislado y triste pero a partir del lunes tu humor mejorará enormemente, permítete disfrutar de buenos momentos y hacer nuevas relaciones. En el ámbito laboral, las personas de Tauro deberán ser persistentes si desean alcanzar sus objetivos. Es fundamental que no te dejes abatir por las pequeñas trabas o problemas que puedan surgir en tu lugar de trabajo. Tienes ideas muy ingeniosas que tarde o temprano te llevarán al éxito, no importa lo que tus colegas opinen, confía en tus proyectos y sé paciente. En el ámbito económico, las personas de este signo deberán afrontar esta semana gastos imprevistos relacionados con las vacaciones o con algún viaje. En el terreno sentimental, esta semana la mujer de Tauro estará muy entusiasmada con su relación. Estás muy enamorada pero los astros te aconsejan que vayas un poco más despacio. La relación recién se inicia y al principio todo va bien. No obstante, espera a conocer un poco más a tu pareja antes de hacer planes con ella. Por su parte, el hombre de Tauro vivirá grandes desilusiones en el ámbito sentimental esta semana. Depositaste en tu pareja todas tus ilusiones y todos tus sueños, confiaste en ella y creíste que ella te amaba con la misma intensidad. Sin embargo, esta semana descubrirás que las cosas no son como tú las habías creído.