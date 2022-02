© La Auténtica Defensa

TAURO (21/4 al 20/5) En el terreno profesional les será muy fácil alcanzar logros y destacarse. Hoy es un día para mostrar todo el potencial que poseen porque es muy posible que obtengan grandes compensaciones en el ámbito laboral, un ascenso inesperado o una felicitación de un jefe. Si están buscando trabajo, no dejen de aprovechar este día para acudir a la mayor cantidad de entrevistas que puedan porque es un momento muy favorable para que encuentren empleo. También existe la posibilidad de que surja un viaje largo relacionado con la profesión. Por motivos familiares dudarán en aceptar pero piénsenlo bien porque será una oportunidad irrepetible que les abrirá muchas puertas en su ámbito profesional. En el amor, el hombre de Tauro estará sin saber qué hacer con su vida afectiva. Tú estás indiferente pero también tu pareja, ninguno de los dos se esfuerza por sacar adelante la relación. Los mueve más la costumbre que el amor. Continuarán así hasta que alguno de los dos decida terminar. La mujer de Tauro está pasando por un período de muchos celos. No obstante, no hay ningún motivo aparente para ello, controla un poco tus celos porque la infidelidad es una idea tuya que lo único que lograrás será que él te deje por cansancio. La salud no estará del todo bien, si últimamente han sido negligentes en lo que respecta al cuidado de su salud, hoy el cuerpo se los hará notar. Los que hayan pasado por una rehabilitación por motivos de articulaciones y huesos sean muy cuidadosos porque pueden presentarse problemas en esas zonas.