Vigencia: 4 al 10 de Octubre de 2020

TAURO (21/4 al 20/5) Un hecho aislado te hará replantearte si el ámbito social en el que te mueves es el más adecuado para ti. Descubrirás que hay mucha agresividad y negativismo. Por este motivo decidirás, muy acertadamente, cortar ese vínculo y conectarte con personas más optimistas y más beneficiosas para ti. En cuanto a la salud, es aconsejable que cambies tus hábitos alimenticios para mejorar tus graves problemas de gastritis y estreñimiento. Será una semana ideal para poner en orden tus cuentas. Al hacerlo descubrirás que te has excedido ampliamente en tus gastos y que deberás limitarlos mucho durante los próximos meses para equilibrar tu economía En el ámbito laboral, tu jefe no estará de muy buen humor. Te exigirá demasiado pero lo mejor es no contradecirlo, mantén la calma y haz todo lo que te pida sin ninguna acotación. En el ámbito financiero, tendrás la oportunidad de invertir tus ahorros en un negocio que de salir bien te permitiría tener una estabilidad económica suficiente como para renunciar a tu trabajo En el terreno sentimental, el hombre de Tauro vivirá una semana de mucha pasión debido al tránsito lunar por el elemento fuego. Prepara algo especial para que puedas disfrutar intensamente de noches inolvidables junto a tu pareja. Por su parte, la mujer de Tauro se te dará cuenta de lo ingenua que ha sido en el terreno sentimental. Has entregado todo de ti a una persona y durante los próximos días descubrirás lo equivocada que estabas. Cometiste el error de dejarte llevar por las ilusiones, creaste una fantasía que tenía muy poca relación con la realidad. Sentirás una gran decepción por el hombre que tanto amaste y eso te provocará mucho dolor. Página anterior (2/13) - Página siguiente (4/13)