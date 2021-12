© La Auténtica Defensa

TAURO (21/4 al 20/5) Siempre habías creído que eras un excelente jefe pero esta semana descubrirás, casi por casualidad, que tus empleados no opinan lo mismo. Esto te dolerá pero debes actuar maduramente y hablar con ellos para conocer qué parte de tu comportamiento resulta molesto para la gente que trabaja bajo tus órdenes. En el ámbito económico, esta semana comenzará para la gente de Tauro, un ciclo muy favorable que te permitirá salir de la situación de estrechez económica y escasez de dinero que te ha angustiado durante los últimos meses. En cuanto a la salud, esta semana la gente de Tauro deberá tener cuidado con su alimentación, no te fuerces a comer cuida tu sistema digestivo porque estará muy vulnerable durante los próximos días. En el terreno amoroso, el hombre de Tauro se verá obligado a tomar decisiones difíciles. Esta semana decidirás poner fin a tu relación sentimental. Es una decisión que venías postergando desde hace tiempo porque sientes aprecio por tu pareja y no querías lastimarla. Todo saldrá bien y para tu sorpresa, ella estará completamente de acuerdo con esta decisión. Por su parte, la mujer de Tauro vivirá una semana muy buena a nivel sentimental. Estás muy enamorada de tu pareja y para tenerla contenta le has hecho promesas, sobre todo a nivel material, que te resultarán muy difíciles de cumplir. Te estás esforzando mucho para poder ofrecerle un futuro confortable, sin embargo no estás obteniendo los resultados que esperabas. No obstante, la persona que amas lejos de hacerte reclamos, te brindará todo su apoyo y su comprensión.