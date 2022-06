© La Auténtica Defensa

TAURO (21/4 al 20/5) Esta semana la gente de Tauro deberá pelear para no dejarse abatir por la tristeza que puede provocarles sus problemas en el ámbito sentimental. Las circunstancias que estás viviendo pueden resultarte dolorosas pero con el tiempo te darás cuenta de que en realidad son mucho más favorables de lo que pensabas. Si logras sacarte de encima el pesimismo y la melancolía verás que podrás pasar un fin de semana muy divertido y ameno junto a tus familiares y amigos. En el ámbito laboral, será una semana en la que Tauro deberá enfrentar algunos desafíos. Es fundamental que no te dejes vencer por las pequeñas trabas o inconvenientes que puedan presentarse en tu camino. Tienes ideas muy creativas e innovadoras pero necesitas confiar en ellas, no importa lo tus colegas digan u opinen, si tú tienes fe en tus proyectos conseguirás hacerlos realidad a pesar de todas las oposiciones. En el terreno sentimental, el hombre de Tauro está enamorado de una mujer desde hace mucho tiempo, pero nunca ha intentado nada porque pensaba que entre ella y él existían barreras infranqueables. Sin embargo, durante los próximos días ocurrirá un hecho que te hará concebir esperanzas. Los astros te impulsan a que dejes la timidez de lado, te acerques a ella y la invites a salir. Verás como antes de lo que piensas esa mujer que tanto te gusta se habrá convertido en tu pareja. Por su parte, la mujer de Tauro, vivirá momentos decisivos para su relación durante esta semana. Durante los próximos días deberá elegir si continúa o no con su relación sentimental. Página anterior (2/13) - Página siguiente (4/13)