TAURO (21/4 al 20/5) Durante las últimas semanas la gente de Tauro ha estado al borde de caer en una depresión debido a tus problemas en el ámbito económico y sentimental. Sin embargo, a partir de esta semana comenzarás a sentir que la esperanza renace en ti En el terreno laboral, será una semana con muchos cambios, algunos de ellos serán positivos, mientras que otros requerirán de toda la capacidad de adaptación de las personas de Tauro. Tendrás un jefe nuevo y no te llevarás bien con él. No lo considerarás lo suficientemente capaz para estar en ese cargo y menos para darte órdenes. Sin embargo, los próximos días no son favorables para tener discusiones con tus superiores, así es que actúa con inteligencia y realiza lo que te pidan sin rezongar En el ámbito económico, esta semana los astros te impulsarán para que soluciones la precaria situación económica en la que te encuentras actualmente. En el ámbito del amor, el hombre y la mujer de Tauro tendrán una muy buena semana. Estás viviendo un excelente momento a nivel sentimental. Estás enamorado y tu pareja te corresponde, sin embargo hoy dejarás que tus inseguridades se manifiesten a través de reproches absurdos que no serán bien recibidos por la persona que amas. Contrólate porque de lo contrario estarás estropeando una hermosa relación que además tiene muchísimo futuro. No permitas que el pasado te atormente, las traiciones que viviste con tus ex parejas no volverán a repetirse.