TAURO (21/4 al 20/5) La gente de Tauro estará muy bien auspiciada durante toda esta semana para la compra de bienes inmuebles. Si estabas pensando en comprar tu casa, recorre todas la inmobiliarias porque durante los próximos días encontrarás el lugar para vivir que siempre soñaste y a un precio accesible a tu presupuesto. En el ámbito profesional, las personas de este signo recuperarán las esperanzas durante esta semana. Habías abandonado tu aspiración a un cargo que estaba vacante por las dificultades que se habían presentado. Sin embargo, esta semana decidirás retomar la lucha e intentar obtenerlo. En el terreno amoroso, la mujer de Tauro mantendrá algunas discusiones con su pareja pero no serán importantes y finalizarás la semana con una apasionada noche de sexo con el hombre que amas. Por su parte, el hombre de Tauro tomará decisiones difíciles durante los próximos días. Has vivido días de mucha depresión pero esta semana te sentirás más animado y con la fortaleza suficiente como para tomar decisiones en el terreno amoroso. Esas decisiones se relacionan con separaciones y divorcios, tendrás que soportar momentos dolorosos pero al final ambos saldrán beneficiados. La soltería no te sentará tan mal como imaginabas, cuando finalice el duelo comenzarás a sentirte bien y con ganas de hacer muchas cosas. Recuperarás la energía y las ganas de salir y ver gente. Algunas integrantes de tu familia pueden estar en desacuerdo con tus decisiones. Sin embargo, no cedas, mantente firme porque es la mejor decisión que podrías haber tomado.