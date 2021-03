© La Auténtica Defensa

TAURO (21/4 al 20/5) Esta semana diferentes circunstancias te harán darte cuenta que por tus ocupaciones y por tu relación de pareja has dejado completamente de lado a tus buenos amigos. Organiza para este fin de semana una reunión en la que puedas demostrarles cuanto los aprecias. La influencia del planeta Venus en el elemento tierra provocará que tu intuición se acentúe durante los próximos días. Si sientes muy intensamente que hay algo que debes hacer, hazlo, sin importar lo descabellado que parezca. En el ámbito de los negocios y las finanzas será una semana en la que deberás replantearte tus objetivos. Tienes muchas ideas ambiciosas y eres muy creativo, lo cual está muy bien. Sin embargo, en ocasiones te propones realizar emprendimientos para los cuales no cuentas con el sustento necesario. Los astros te aconsejan que vayas de a poco con tus objetivos y que te plantees metas que sean un poco más fáciles de conseguir. En el ámbito laboral será una semana muy fructífera para ti. Eres muy bueno en el desempeño de tus funciones pero hasta el momento habías demostrado muy poco interés en relacionarte con tus compañeros de trabajo. Considerabas que no los necesitabas pero durante los próximos días tendrás un problema y requerirás de la ayuda de la gente que te rodea en el ambiente laboral para poder solucionarlo. Te ayudarán y a partir de ese momento entenderás que había sido un error de tu parte no entablar vínculos sociales en tu lugar laboral, si cambias no sólo te sentirás más cómodo en tu trabajo sino que además podrás ganar muy buenos amigos.