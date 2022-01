© La Auténtica Defensa

La semana empezará con una transición del sol desde la casa 5 a la casa 6, esto indica definiciones en el terreno del amor. Tendrás que poner mucho empeño para evitar la melancolía y el pesimismo que te provoca pensar que tu relación amorosa se acabó y que no hay forma de salvarla. Existen problemas en tu pareja pero como hay amor, entre ambos pueden encontrar una forma de salir adelante. Sin embargo, es necesario que estés dispuesto a hacer concesiones y a ceder, tienes que aprender que no siempre tiene que hacerse lo que tú quieres. Si tienes sociedades o negocios, esta semana es ideal para realizar reestructuraciones, para revitalizarlos y darles un nuevo enfoque. Dichos cambios serán sumamente efectivos, no verás las mejoras económicas inmediatamente pero comenzarás a percibirlas en los próximos meses. Profesionalmente, hay grandes probabilidades de asistir o brindar charlas, conferencias y cursos. Es un momento muy propicio para enseñar o aprender y para hacer nuevos contactos en el ámbito profesional En el ámbito laboral, no se producirá ningún cambio durante estos siete días. Los astros indican que es un momento de adaptación, no te sientes cómodo con tus jefes y ellos tampoco se sienten cómodos contigo. Sin embargo, debes tener paciencia porque las cosas mejorarán durante las próximas semanas. En esta semana comienza un período en donde habrá grandes oscilaciones de peso corporal. Puede que engordes varios kilos o que por el contrario los adelgaces. Ten cuidado porque puede haber una problema de tiroides detrás de estas variaciones.