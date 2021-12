© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia:19 al 25 de Diciembre de 2021 [ Ir al inicio ]

página(s) : 3 de 13

TAURO (21/4 al 20/5) Muchas veces nuestra percepción de la realidad no corresponde con lo que las cosas son en realidad. Durante esta semana diferentes circunstancias te demostrarán que los prejuicios que tenías sobre ciertas personas eran injustificados y estaban completamente equivocados. En el ámbito laboral, estás buscando crecer en tu lugar de trabajo. Te está costando mucho debido a que hay una gran competencia pero finalmente vas a lograrlo. Tu crecimiento profesional está ligado a un viaje, mediante él lograrás cumplir todas tus expectativas. No obstante, debes tener paciencia porque no se dará de forma inmediata. En el ámbito de las finanzas y los negocios será una excelente semana. Lograrás concluir exitosamente tus planes, sin embargo puede que sufras algunas desilusiones en lo que se refiere a las ganancias. Obtendrás una buena suma pero no será tan grande como lo esperabas. No te desanimes, sigue trabajando tan duro como hasta ahora, de esta forma verás cómo dentro de poco lograrás que todo mejore y que tus expectativas económicas se satisfagan. Durante esta semana, las personas de este signo estarán embargadas por sentimientos de tristeza y congoja. Tienes problemas y tu estado anímico está justificado, sin embargo tu estado prolongado de melancolía ha comenzado a afectar tu relación sentimental. Ya no hay alegría ni pasión entre tu pareja y tú. Si esta situación se mantiene la separación será inevitable, es por eso que debes intentar modificarla de alguna forma. En cuanto a la salud, los hombres y mujeres de este signo están atravesando un período de mucha vulnerabilidad en los riñones, como precaución intenta tomar mucha agua diariamente. Página anterior (2/13) - Página siguiente (4/13)