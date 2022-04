© La Auténtica Defensa

VIRGO (24/8 al 23/9) En el ámbito del trabajo, esta semana los nativos de este signo deberán sobreponerse al desaliento. Has puesto un gran esfuerzo por lograr destacarte, no obstante debido a privilegios y acomodos que existen en tu lugar de trabajo, todo tu esmero no ha sido recompensado. Estabas empezando a resignarte a que las cosas fueran de ese modo. Sin embargo, conocerás a alguien durante esta semana que te devolverá la motivación y las ganas de destacarte en tu profesión. Es importante que tengas en cuenta que no vas a cambiar las reglas en tu lugar de trabajo pero lo que sí puedes hacer es buscar otro empleo en donde lo que valga sea la capacidad de cada uno y no el amiguismo o las relaciones. En el ámbito financiero y de negocios, también tendrás una buena semana. Si confías en ti, en tus capacidades y en tus ideas, no habrá obstáculo que no puedas superar. Todas las circunstancias te serán favorables para que puedas concretar ese emprendimiento que tienes en mente desde hace tiempo y mediante él lograrás finalmente superar tu estrecha situación económica. En el terreno amoroso, los hombres y mujeres de virgo vivirán una semana mágica. Todas las peleas y discusiones han quedado atrás y la pareja ha alcanzado un entendimiento y una compenetración muy grande. Estás muy feliz y dispuesto a dedicarle tu vida a la persona que amas. Planea para el fin de semana algún viaje o salida con tu pareja para que puedan vivir plenamente este excelente momento de la relación. Página anterior (6/13) - Página siguiente (8/13)