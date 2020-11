© La Auténtica Defensa

VIRGO (24/8 al 23/9) Esta semana, la luna estará en tránsito por el signo de un elemento de fuego, esto te llenará de energía y optimismo. Será una semana de mucha actividad social para las personas de Virgo. Surgirán muchos compromisos e invitaciones para eventos. Has estado trabajando mucho y te haría muy bien divertirte, organiza bien tus horarios de manera tal de que no dejes de asistir a las reuniones La luna nueva marca un día de mucha intensidad sexual y sorpresas en el ámbito sentimental. Probablemente esta semana se cruce en tu camino un hombre o una mujer con quien podrías formar una excelente pareja. Es bueno que abras tu corazón porque las energías son propicias. Sin embargo, todo el favorecimiento de los astros no te servirá de nada si no renuncias ese amor imposible que te impide tener una relación verdadera. Has perdido mucho tiempo deseando a esa persona que jamás se ha fijado en ti y es hora de que aceptes que jamás lo hará. Permítete tener una relación con alguien que sí te ame y se interese por ti. En el ámbito laboral, tu entorno se ha vuelto muy negativo. Tienes compañeros que no paran de quejarse sobre las condiciones laborales y sobre todo lo que anda mal en la empresa en donde trabajas. No te dejes arrastrar por esos comentarios y conserva tu buena energía. Página anterior (6/13) - Página siguiente (8/13)