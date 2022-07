© La Auténtica Defensa

VIRGO (24/8 al 23/9) Durante esta semana es conveniente que todas las personas de Virgo piensen antes de actuar. La relación con algunos de tus compañeros de trabajo es tensa y las cosas tenderán a empeorar. Durante los próximos días te enterarás de que ellos han hecho correr un rumor sobre ti, el cual además de ser falso es ofensivo y discriminatorio. Por muy difícil que te resulte, debes controlar tus impulsos y no reaccionar. A base de tu esfuerzo te has labrado una excelente reputación entre tus jefes y si pierdes el control lo único que lograrás será desprestigiarte. Recuerda que en la vida todo vuelve y no faltará en el futuro una ocasión para poder desquitarte. En el ámbito sentimental, los hombres y las mujeres de Virgo vivirán una semana de mucha confusión. No habías tenido una relación en mucho tiempo, sin embargo un día apareció esta persona que te gustó mucho físicamente y que afirmó estar profundamente enamorada de ti. Aunque tú no sentías lo mismo, aceptaste comenzar a salir para abandonar por un tiempo la soledad y para tener sexo con él o con ella. Sin embargo, las cosas no han ido bien. A pesar de que se llevan muy bien en la cama, estás cada vez más convencido de que nunca podrás enamorarte de esa persona. Las cosas se complicarán aún más porque durante los próximos días presenciarás un comportamiento de tu pareja que te producirá una profunda decepción y desagrado. Es muy probable que decidas terminar con la relación, pero trata de decírselo a tu pareja lo más suave posible para no herir sus sentimientos.