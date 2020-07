© La Auténtica Defensa

VIRGO (24/8 al 23/9) Será una semana en donde la gente de Virgo recibirá interesantes novedades relacionadas con traslados o viajes. Recibirás una inesperada invitación para un viaje al extranjero, no tendrás mucho tiempo para prepararte, así que es aconsejable que tengas listos y en orden todos tus papeles. En el ámbito laboral, esta semana se iniciará un nuevo ciclo a nivel económico y laboral. Estás involucrado en una actividad que te gusta y te apasiona. Por lo tanto, le has dedicado muchísimo tiempo y esfuerzo y a partir de los próximos días comenzarás a cosechar los beneficios económicos por todos tus esmeros. En el terreno amoroso, el hombre de Virgo aprenderá importantes lecciones esta semana. Recientemente has empezado una relación pero te sentías desilusionado. Sin embargo, esa actitud era muy injusta porque tienes al lado a una mujer que te ama y se desvive por complacerte. Este fin de semana ocurrirá un hecho que te enseñará a valorar a tu pareja y empezarás a sentirte agradecida de haberla encontrado. Por su parte, la mujer de Virgo también aprenderá esta semana algunas enseñanzas importantes. Has sufrido mucho con tus ex parejas pero lo bueno es que has aprendido de los errores que cometiste en el pasado. La mujer que eres ahora sabe cómo aplica ese conocimiento para evitar vivir nuevamente situaciones desagradables. Has crecido y madurado, y estás lista para tener una relación sana y feliz. El hombre que tanto deseas llegará para ti durante los próximos días y junto a él podrás entablar una relación seria y con mucho futuro.