© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.



Vigencia: 12 al 18 de Junio de 2022 [ Ir al inicio ]

página(s) : 7 de 13

VIRGO (24/8 al 23/9) Será una semana muy prometedora y positiva en todos los aspectos para las personas de Virgo. En el ámbito económico, tu presupuesto últimamente ha estado muy desequilibrado, no llegabas a fin de mes y las deudas habían comenzado a alcanzar cifras escalofriantes. No obstante, durante los próximos días podrás finalmente distenderte un poco gracias a que el dinero que tanto necesitabas llegará por el camino más inesperado. En el ámbito de las finanzas y los negocios, la gente de Virgo logrará resolver exitosamente cualquier negociación referida a temas económicos o laborales y eso te reanimará porque no esperabas un resultado tan alentador El fin de semana recibirás numerosas invitaciones para reuniones sociales o familiares, aunque estés cansado asiste igual porque pasarás momentos inolvidables. En el terreno laboral, vivirás momentos muy estresantes durante esta semana. Una persona que trabaja contigo intentará apropiarse de un proyecto que te ha costado meses de esfuerzo y trabajo. Normalmente eres una persona tranquila a quien le gusta evitar las peleas, sin embargo en esta ocasión pelearás ferozmente para defender lo que es tuyo. En el ámbito amoroso, el hombre y la mujer de Virgo tendrán una semana complicada. Has puesto lo mejor de ti para intentar comprender a tu pareja más no lo has conseguido. Ninguno de los dos logra entender las necesidades del otro y comienzas a preguntarte si realmente tiene sentido continuar con la relación. La decisión es tuya, no obstante ten presente que las cosas no cambiarán, si decides continuar con tu pareja deberás adaptarte porque todo seguirá siendo igual que siempre. Página anterior (6/13) - Página siguiente (8/13)