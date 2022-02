© La Auténtica Defensa

VIRGO (24/8 al 23/9) Será una semana ideal para corregir errores que se hayan cometido recientemente en el ámbito de las relaciones humanas. Hay una amistad muy importante para ti de la que te has distanciado debido a un malentendido. Aprovecha los próximos días para intentar arreglar las cosas con esa persona y pedir disculpas, en el caso que sea necesario. En el ámbito laboral te propondrán un ascenso. Sin embargo, la empresa en donde trabajas está en pleno proceso de cambio y por lo tanto tendrás que asumir muchas responsabilidades. Entre ellas está el ayudar a que el personal a tu cargo logre adaptarse a las nuevas necesidades de la compañía. Será el momento ideal para demostrarle a tus superiores y sobre todo a ti mismo, que tienes la capacidad y la sabiduría necesarias para liderar un equipo humano numeroso. En el ámbito sentimental, la mujer de Virgo tendrá una semana con muchas exigencias. Tu pareja desde hace un tiempo te está pidiendo algo y tú le has estado respondiendo con evasivas. Sin embargo, esta semana tu compañero sentimental te exigirá una respuesta y de ella dependerá el futuro de tu relación. Por su parte, el hombre de Virgo también tendrá una semana bastante complicada. Se le presentará a tu pareja una excelente oportunidad laboral que implica necesariamente permanecer en el extranjero durante un par de meses. Esta noticia no será de tu agrado y te comportarás de una forma muy egoísta, exigiéndole que renuncie a esta oportunidad. Los astros te aconsejan que recapacites antes de que sea demasiado tarde porque si no lo haces te espera una ruptura sentimental casi segura.