Las personas de Virgo recibirán un gran reconocimiento por todas las acciones altruistas que realicen durante esta semana, aunque inicialmente pueda parecerles que ciertas circunstancias son irreversibles y que no pueden hacer nada para cambiarlas, se van a dar cuenta los próximos días de lo equivocados que estaban. En el ámbito laboral, llegará a tu trabajo una persona inesperada que puede resultarte desagradable en un primer momento. Sin embargo, esta persona puede enseñarte muchas cosas, por ello los astros te aconsejan que no te dejes llevar por tus prejuicios y que te tomes un tiempo antes de formar una opinión acerca de alguien. En el terreno del amor, la mujer de Virgo estará muy melancólica durante toda esta semana. Te sientes sola pero en vez de salir a buscar a alguien con el que puedas compartir tu vida, te aferras a un amor del pasado que ya terminó. Esa persona que tanto amaste no va a regresar y es hora de que lo entiendas. Hay alguien en tu círculo de amigos que está muy interesado en ti y junto al cual podrías redescubrir el amor y ser feliz. No obstante, sólo tú puedes tomar la decisión y permitirte una segunda oportunidad en el amor. Por su parte, el hombre de este signo recibirá muy buenas noticias durante esta semana referidas a su vida sentimental. Hay probabilidades de que te anuncien un embarazo o que tu pareja acepte tu proposición de matrimonio o convivencia. Disfruta al máximo este período de tu vida sentimental y no permitas que nada lo enturbie.