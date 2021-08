© La Auténtica Defensa

VIRGO (24/8 al 23/9) La gente de Virgo deberá asistir esta semana a algunos de sus familiares. Tus parientes cercanos te buscarán para pedirte consejo y contención. Recuerda que tú también debes protegerte y cuidarte, ayúdalos todo lo que puedas pero no malgastes tus energías en personas pesimistas que lo único que pretenden es agobiar a quienes los rodean con sus problemas. En el ámbito económico, debes tener mucho cuidado porque los astros indican un gran riesgo de sufrir pérdidas o robo de dinero durante esta semana. En el ámbito laboral, las personas de Virgo deberán trabajar bajo mucha presión durante esta semana, y encima tolerar un trato muy agresivo por parte de los superiores en su lugar de trabajo. Los astros te aconsejan que conserves la calma y no vayas a reaccionar de forma agresiva porque durante los próximos cinco días, existirá un gran riesgo de que pierdas tu empleo. No te desanimes porque será una situación pasajera y durante las próximas semanas la armonía y la tranquilidad volverán a tu ambiente de trabajo En el terreno amoroso, los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana excelente. Has atravesado momentos emocionalmente muy intensos debido a una larga enfermedad y posterior fallecimiento de un pariente muy cercano a ti y por quien sentías un gran cariño. A pesar de que tu relación sentimental recién empezaba, tu pareja te ha dado un apoyo incondicional y ha estado a tu lado en todo momento. Tu vida amorosa está mejor que nunca debido a que confías plenamente en la persona que está a tu lado y durante los próximos días le propondrás que avancen en la relación, ya sea a través de una convivencia o de un casamiento.